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  • Газзаев о Семаке: «Говорят, каждый добился бы таких результатов из-за денег «Зенита». Это не так. Сергей владеет искусством добывать титулы. Держать команду на таком уровне 7-й год – достижение»
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Газзаев о Семаке: «Говорят, каждый добился бы таких результатов из-за денег «Зенита». Это не так. Сергей владеет искусством добывать титулы. Держать команду на таком уровне 7-й год – достижение»

Валерий Газзаев высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Краснодар» в последние годы все ближе подбирается к титулу. В прошлом году потерял возможность стать чемпионом, хотя правильнее будет сказать, что «Зенит» оказался лучше.

Сейчас от результата матча в Петербурге многое зависит. Прежде всего – положение обеих команд на финише турнира. Даже ничья, на мой взгляд, поставит «Зенит» в сложное положение.

Поэтому игра будет очень интересная. Именно, надеюсь, со стороны «Краснодара», у которого появился реальный шанс стать чемпионом.

Тем не менее я очень высоко оцениваю работу Сергея Семака в «Зените». Это искусство тренера – держать команду на таком высоком уровне седьмой год. Выдающееся достижение. Поверьте, один раз выиграть чемпионат не проблема. А вот удерживать лидирующие позиции на протяжении такого большого срока очень трудно. Должна быть мотивация, настрой, нацеленность на результат. То, что Семаку это удается, заслуживает большого уважения.

Говорят, каждый, дескать, на его месте мог бы добиться таких же результатов, потому что у «Зенита» много денег, хорошие игроки и так далее. Это не так. Семак владеет искусством добывать титулы. Я хочу пожелать ему успехов на этом пути», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Семак
logoВалерий Газзаев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
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