Ранее судимый президент баскетбольного «Динамо-Владивосток» Сандлер избил хавбека «Пари НН» Мухина в бане. У футболиста сотрясение мозга, он обратился в полицию («Честность – не порок»)

Президент баскетбольного клуба избил футболиста «Пари НН».

Как сообщает «Чемпионат » со ссылкой на телеграм-канал «Честность – не порок», главный тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток » Эдуард Сандлер избил полузащитника Антона Мухина , который выступает за футбольное «Динамо» из Владивостока на правах аренды.

Инцидент произошел, когда Сандлер находился на восстановительном мероприятии команды в бане. Изначально конфликт возник в общественной парной. Сандлер ударил футболиста по лицу, после чего его выпроводили оттуда. Но он дождался футболиста на выходе и нанес еще четыре удара – два по лицу и два по спине.

Утверждается, что Сандлер сам спровоцировал конфликт, не разрешив Мухину сесть рядом с собой на свободное место в парной, мотивировав это тем, что футболист с ним не поздоровался.

Игрок был госпитализирован, ему поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области». Мухин написал заявление в полицию.

Отметим, что Сандлер ранее был судим – его обвиняли в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В 2016 году он был приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В октябре 2017-го Сандлера освободили по УДО.

В сезоне-2024/25 Антон Мухин провел 6 матчей за владивостокское «Динамо» в LEON Второй лиге А («Серебро»), в которых получил одну желтую карточку. В его активе шесть ударов по воротам.