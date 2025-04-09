  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соломатин о тех, кто помогает «Эспаньоле»: «Семак – личными средствами. Футбольный и хоккейный ЦСКА, ХК «Спартак», футбольный – от имени ветеранов. А вот «Динамо» нас старается не замечать»
65

Соломатин о тех, кто помогает «Эспаньоле»: «Семак – личными средствами. Футбольный и хоккейный ЦСКА, ХК «Спартак», футбольный – от имени ветеранов. А вот «Динамо» нас старается не замечать»

Андрей Соломатин рассказал, каике клубы помогают батальону «Эспаньола».

Бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» в 2023 году.

Какие спортивные клубы оказывают помощь «Эспаньоле»?

– В первую очередь это футбольный, хоккейный, баскетбольный и регбийный армейские клубы, а также в целом спортобщество ЦСКА в лице полковника Артема Валерьевича Громова.

Хоккейный «Спартак» помогал покупкой транспорта и презентовал фирменный мерч бойцам бригады, а футбольный клуб красно-белых оказывает помощь «Эспаньоле» от имени ветеранских организаций и бывших игроков команды.

Футбольное «Торпедо» поддерживает нашу бригаду в лице медицинской службы. Не остаются в стороне раменский «Сатурн», питерское «Динамо», а также хоккейные клубы «Гранит» и СКА.

А вот московское «Динамо» и некоторые другие известные клубы «Эспаньолу», да и вообще бойцов в зоне СВО, стараются не замечать.

В частном порядке личными средствами помогает нам главный тренер «Зенита», мой друг Сергей Семак, с которым мы вместе играли с 1994 года, а также другие известные спортсмены, – сказал Соломатин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RG.ru
Андрей Соломатин
logoСКА
Политика
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoДинамо Санкт-Петербург
logoЦСКА
logoСергей Семак
logoЦСКА
logoСпартак
logoПервая лига
logoЛеон Сатурн
logoСпартак
logoЦСКА
logoТорпедо
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-арбитр Захаров: «Я бы пошел воевать с удовольствием, а как иначе?! Я все политические программы смотрю»
16820 марта, 22:26
Соломатин о встрече с Широковым: «Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо – не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел косо»
14027 февраля, 22:04
Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»
5127 февраля, 21:10
Главные новости
Черданцев о том, что Соболев раскрепостится после гола «Локо»: «Может, они и не был закрепощен? У Саши есть серьезные основания рассчитывать на место в старте «Зенита»
78 минут назад
Карасев нескоро будет назначен на матчи «Динамо». В судейском корпусе признали его ошибки в играх клуба («СЭ»)
79 минут назад
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «Боруссию», «ПСЖ» сыграет с «Виллой» в 1-м матче
8316 минут назад
Ди Канио о Мюллере: «Он вышел и сразу стал требовать мяч: «Дайте его мне, дайте его мне». Даже в 50 лет он будет говорить жене: «Дай мне, дай мне». Бобан ответил: «Иногда можно просить жену об этом»
1322 минуты назад
Маркиньос избежал серьезной травмы после подката Сутормина. Хавбек «Спартака» сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
1446 минут назад
Игроки «Реала» пробежали на 10 км меньше «Арсенала», что удивило тренеров и руководство. В клубе обеспокоены физподготовкой команды
4253 минуты назад
Мостовой о предложении возглавить «Иртыш»: «Сычев спросил: «Не хочешь?» Я говорю: «Ни в коем случае». Не для этого я 30 лет играл в футбол»
6456 минут назад
Арбитры Гуида и Мареска, живущие в провинции Неаполь, отказались судить матчи «Наполи»: «После ошибок ходить по улице небезопасно – к футболу здесь относятся иначе, чем в Милане, например»
3сегодня, 11:24
Вальдано о поражении «Реала» от «Арсенала»: «Мы возлагаем надежды на ответный матч, на магию «Бернабеу», но однажды чудеса закончатся»
18сегодня, 11:20
Ла Лига удалила заявление о проблемах «Барсы» с ФФП: «Это не говорит о признании нарушений. Мы не согласны с обвинениями в разглашении конфиденциальных данных»
27сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдиньо о Зидане: «Жаль, что мы не поиграли вместе. Я всегда восхищался Зизу, также очень уважаю его как тренера»
424 минуты назад
Каннаваро уволен из загребского «Динамо». Он возглавлял команду с конца декабря
531 минуту назад
Личка о судействе Карасева с ЦСКА: «У судей свои ошибки. «Динамо» должно было забивать раньше, мы не должны искать оправдания»
432 минуты назад
Адвокат Ефремова о походе актера на матч «Спартака» после освобождения: «Как только поправится здоровье, сможет посетить. Он болельщик красно-белых, настоящий»
1138 минут назад
Решение по делу об участии Иньиго в матче «Барсы» и «Осасуны» отложено. Его планировали принять сегодня
144 минуты назад
«Зенит» принимает «Краснодар». Петербуржцы, приходите на стадион поддержать команду в принципиальном матче!
сегодня, 11:00Реклама
Андрей Канчельскис: «В РПЛ есть футболисты, готовые к Европе, но ждут топ-клубы. А Сафонов может выиграть ЛЧ, пока другие боятся уезжать из тепличных условий»
10сегодня, 10:57
Абена о Промесе: «Прекрасный футболист и человек. Говорил мне, что хочет вернуться в «Спартак»
5сегодня, 10:45
Сборная Ирана привезет сильнейший состав на игру с Россией: «Приедут все наши звезды, выступающие в европейских лигах. Матч важен с точки зрения подготовки к ЧМ»
7сегодня, 10:43
Личка о «Динамо»: «У нас нет инстинкта убийцы – по игре мы не уступали никому, но в футболе главное – голы. В РПЛ лидер далеко, будет тяжело включиться»
3сегодня, 10:34