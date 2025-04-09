Соломатин о тех, кто помогает «Эспаньоле»: «Семак – личными средствами. Футбольный и хоккейный ЦСКА, ХК «Спартак», футбольный – от имени ветеранов. А вот «Динамо» нас старается не замечать»

Андрей Соломатин рассказал, каике клубы помогают батальону «Эспаньола».

Бывший футболист ЦСКА , «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» в 2023 году.

– Какие спортивные клубы оказывают помощь «Эспаньоле»?

– В первую очередь это футбольный, хоккейный, баскетбольный и регбийный армейские клубы, а также в целом спортобщество ЦСКА в лице полковника Артема Валерьевича Громова.

Хоккейный «Спартак » помогал покупкой транспорта и презентовал фирменный мерч бойцам бригады, а футбольный клуб красно-белых оказывает помощь «Эспаньоле» от имени ветеранских организаций и бывших игроков команды.

Футбольное «Торпедо » поддерживает нашу бригаду в лице медицинской службы. Не остаются в стороне раменский «Сатурн », питерское «Динамо», а также хоккейные клубы «Гранит» и СКА.

А вот московское «Динамо » и некоторые другие известные клубы «Эспаньолу», да и вообще бойцов в зоне СВО, стараются не замечать.

В частном порядке личными средствами помогает нам главный тренер «Зенита», мой друг Сергей Семак, с которым мы вместе играли с 1994 года, а также другие известные спортсмены, – сказал Соломатин.