Соломатин о тех, кто помогает «Эспаньоле»: «Семак – личными средствами. Футбольный и хоккейный ЦСКА, ХК «Спартак», футбольный – от имени ветеранов. А вот «Динамо» нас старается не замечать»
Бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» в 2023 году.
– Какие спортивные клубы оказывают помощь «Эспаньоле»?
– В первую очередь это футбольный, хоккейный, баскетбольный и регбийный армейские клубы, а также в целом спортобщество ЦСКА в лице полковника Артема Валерьевича Громова.
Хоккейный «Спартак» помогал покупкой транспорта и презентовал фирменный мерч бойцам бригады, а футбольный клуб красно-белых оказывает помощь «Эспаньоле» от имени ветеранских организаций и бывших игроков команды.
Футбольное «Торпедо» поддерживает нашу бригаду в лице медицинской службы. Не остаются в стороне раменский «Сатурн», питерское «Динамо», а также хоккейные клубы «Гранит» и СКА.
А вот московское «Динамо» и некоторые другие известные клубы «Эспаньолу», да и вообще бойцов в зоне СВО, стараются не замечать.
В частном порядке личными средствами помогает нам главный тренер «Зенита», мой друг Сергей Семак, с которым мы вместе играли с 1994 года, а также другие известные спортсмены, – сказал Соломатин.
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