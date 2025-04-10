18-летний Селебрини сделал первый хет-трик в НХЛ и набрал 5 очков против «Миннесоты». Форвард «Сан-Хосе» опередил Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков

Макклин Селебрини сделал первый хет-трик в НХЛ.

«Сан-Хосе » проиграл «Миннесоте» (7:8 ОТ) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.

18-летний нападающий «Шаркс» Макклин Селебрини набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «плюс 4», 4 бросках по воротам и игровом времени 19:09.

В этом сезоне канадец записал на свой счет 62 (24+38) баллов в 66 матчах чемпионата.

Первый номер драфта НХЛ-2024 опередил Матвея Мичкова (59 очков) в гонке бомбардиров среди новичков, которую возглавляет защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон (64 балла).