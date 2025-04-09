МОК обсуждает с зимними федерациями допуск россиян к Олимпиаде 2026 года
Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.
«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности. Объясняем, как это работает на практике.
Есть хорошее понимание работы этих протоколов в летних видах спорта.
Дискуссии продолжаются, уже принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, планируется возвращение в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке. Мы ведем переговоры с другими зимними федерациями», – заявил Макконнелл.
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