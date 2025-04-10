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НХЛ. «Тампа» играет с «Торонто», «Рейнджерс» против «Филадельфии», «Миннесота» принимает «Сан-Хосе»

«Тампа» дома играет с «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» принимают «Филадельфию», «Анахайм» встречается с «Калгари», «Эдмонтон» противостоит «Сент-Луису».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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