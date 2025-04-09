Овечкин, Федотов, Сергачев, Кэйн, Даути, Ландескуг, Имама поборются за «Билл Мастертон Трофи». Все номинанты на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею

Три российских хоккеиста претендуют на «Билл Мастертон Трофи».

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвигает по одному кандидату от команды на приз, ежегодно вручаемый в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. Названы имена всех претендентов.

От «Вашингтона » номинирован 39-летний капитан Александр Овечкин . В текущем сезоне форвард провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 69 (42+27) очков при полезности «плюс 17».

Иван Федотов номинирован от «Филадельфии». Голкипер провел 25 матчей и одержал 6 побед, отражая 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,12.

От «Юты» номинирован Михаил Сергачев . На счету 26-летнего россиянина 51 (15+36) балл и «минус 8» в 73 матчах текущего регулярного сезона.

Номинированы также Джон Гибсон («Анахайм »), Йоонас Корписало («Бостон »), Джейсон Цукер («Баффало »), Джастин Кирклэнд («Калгари»), Джордан Стаал («Каролина»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Шон Монахан («Коламбус»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Патрик Кэйн («Детройт»), Кэлвин Пикар («Эдмонтон»), Йеспер Боквист («Флорида»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Джош Андерсон («Монреаль»), Ник Бланкенбург («Нэшвилл»), Давид Перрон («Оттава»), Майк Райлли («Айлендерс»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Райан Макдона («Тампа»), Джейден Шварц («Сиэтл»), Дакота Джошуа («Ванкувер»), Нил Пионк («Виннипег»), Томаш Гертл («Вегас»), Патрик Марун («Чикаго»), Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе»), Джонни Бродзински («Рейнджерс»), Райан Сутер («Сент-Луис»), Джон Таварес («Торонто»), Боконджи Имама («Питтсбург»).

В прошлом году премию получил вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм. Обладатель трофея станет известен в июне.