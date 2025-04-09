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Овечкин, Федотов, Сергачев, Кэйн, Даути, Ландескуг, Имама поборются за «Билл Мастертон Трофи». Все номинанты на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею

Три российских хоккеиста претендуют на «Билл Мастертон Трофи».

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвигает по одному кандидату от команды на приз, ежегодно вручаемый в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. Названы имена всех претендентов.

От «Вашингтона» номинирован 39-летний капитан Александр Овечкин. В текущем сезоне форвард провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 69 (42+27) очков при полезности «плюс 17».

Иван Федотов номинирован от «Филадельфии». Голкипер провел 25 матчей и одержал 6 побед, отражая 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,12.

От «Юты» номинирован Михаил Сергачев. На счету 26-летнего россиянина 51 (15+36) балл и «минус 8» в 73 матчах текущего регулярного сезона.  

Номинированы также Джон ГибсонАнахайм»), Йоонас Корписало («Бостон»), Джейсон ЦукерБаффало»), Джастин Кирклэнд («Калгари»), Джордан Стаал («Каролина»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Шон Монахан («Коламбус»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Патрик Кэйн («Детройт»), Кэлвин Пикар («Эдмонтон»), Йеспер Боквист («Флорида»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Джош Андерсон («Монреаль»), Ник Бланкенбург («Нэшвилл»), Давид Перрон («Оттава»), Майк Райлли («Айлендерс»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Райан Макдона («Тампа»), Джейден Шварц («Сиэтл»), Дакота Джошуа («Ванкувер»), Нил Пионк («Виннипег»), Томаш Гертл («Вегас»), Патрик Марун («Чикаго»), Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе»), Джонни Бродзински («Рейнджерс»), Райан Сутер («Сент-Луис»), Джон Таварес («Торонто»), Боконджи Имама («Питтсбург»). 

В прошлом году премию получил вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм. Обладатель трофея станет известен в июне.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
logoНХЛ
logoТомаш Гертл
logoПатрик Марун
logoЙеспер Боквист
logoМарк-Андре Флери
logoМарк-Эдуард Влэшик
logoНэшвилл
logoЧикаго
logoЭдмонтон
logoКоламбус
logoДжон Гибсон
logoИван Федотов
logoКаролина
logoОттава
logoВанкувер
logoДжейсон Цукер
logoКолорадо
logoЙоонас Корписало
logoДжон Таварес
logoДакота Джошуа
logoМиннесота
logoТоронто
logoВашингтон
logoДетройт
logoЙеспер Братт
logoРейнджерс
logoДжейсон Робертсон
logoЮта
logoМайк Райлли
logoДавид Перрон
logoКалгари
logoМихаил Сергачев
logoВиннипег
logoГабриэль Ландескуг
logoМонреаль
logoДрю Даути
logoБостон
logoБаффало
logoЛос-Анджелес
logoДжейден Шварц
logoДжордан Стаал
logoСент-Луис
logoФлорида
logoСан-Хосе
logoФиладельфия
logoВегас
logoНик Бланкенбург
logoНью-Джерси
logoАлександр Овечкин
logoНил Пионк
logoДжош Андерсон
logoДаллас
logoСиэтл
logoАнахайм
logoРайан Сутер
logoПатрик Кэйн
logoШон Монахан
logoАйлендерс
logoРайан Макдона
logoДжонни Бродзински
logoДжастин Кирклэнд
logoТампа-Бэй
logoКэлвин Пикар
logoБоконджи Имама
logoПиттсбург
logoКоннор Ингрэм
logoАризона
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