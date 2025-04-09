Украинские сообщества США и Канады призвали НХЛ отказаться от игр с КХЛ: «Это стало бы оскорблением для миллионов американских и канадских болельщиков»

Более 24 украинских групп в США и Канаде призвали НХЛ отказаться от игр с КХЛ.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

По данным ESPN, украино-американские и украино-канадские сообщества направили коллективное письмо, в котором призвали НХЛ отказаться от любого сотрудничества с КХЛ.

«Если бы такие матчи состоялись, они стали бы оскорблением для миллионов американских и канадских болельщиков НХЛ, а также для людей украинского происхождения в обеих странах.

Мы призываем вас незамедлительно, публично и недвусмысленно выразить свое несогласие с этим предложением», – говорится в письме.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ранее уже заявлял , что лига не участвовала в первоначальном разговоре и не знает о дальнейших обсуждениях этой темы.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отсутствии конкретики в организации матча КХЛ – НХЛ: «Идея чисто гипотетическая была высказана. Как можно критиковать то, чего нет?»

Мацуев об играх между КХЛ и НХЛ: «Почему бы не сделать концерт российско-американских музыкантов, если матч состоится? Культура и спорт могут всех примирить»

Кожевников о матчах между КХЛ и НХЛ: «Если будут играть сборные лиг, нам придется тяжело. Если за нас сыграют наши игроки из НХЛ, то почему нет? Трамп вроде бы хорошо относится к Овечкину»