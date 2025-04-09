Украинские сообщества США и Канады призвали НХЛ отказаться от игр с КХЛ: «Это стало бы оскорблением для миллионов американских и канадских болельщиков»
Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
По данным ESPN, украино-американские и украино-канадские сообщества направили коллективное письмо, в котором призвали НХЛ отказаться от любого сотрудничества с КХЛ.
«Если бы такие матчи состоялись, они стали бы оскорблением для миллионов американских и канадских болельщиков НХЛ, а также для людей украинского происхождения в обеих странах.
Мы призываем вас незамедлительно, публично и недвусмысленно выразить свое несогласие с этим предложением», – говорится в письме.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ранее уже заявлял, что лига не участвовала в первоначальном разговоре и не знает о дальнейших обсуждениях этой темы.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отсутствии конкретики в организации матча КХЛ – НХЛ: «Идея чисто гипотетическая была высказана. Как можно критиковать то, чего нет?»
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