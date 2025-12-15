«Милан» и Салемакерс продлили контракт до лета 2031 года
Салемакерс и «Милан» продлили контракт на 5 лет.
«Милан» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексисом Салемакерсом.
26-летний футболист сборной Бельгии заключил с клубом соглашение до 30 июня 2031 года. Оно вступит в силу 1 июля 2026-го.
Прежний договор Алексиса был рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что в рамках новой сделки зарплата игрока увеличится.
Салемакерс выступает за «Милан» с 2020 года. Он провел 159 матчей, забил 12 голов за «россонери» и выиграл с клубом чемпионат Италии-2021/22.
В нынешнем сезоне на счету бельгийца 2 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Милана»
