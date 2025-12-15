  • Спортс
  Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром
Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром

Завершилось турне Месси по Индии.

Тур Лионеля Месси по городам Индии подошел к концу.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в Нью-Дели встретился с председателем совета директоров Международного совета крикета (ICC) Джеем Шахом. На встрече, которая прошла на стадионе имени Аруна Джейтли, вмещающем более 35 тысяч зрителей, также присутствовали футболисты «Интера» Луис Суарес и Родриго Де Поль, главный министр Дели Реха Гупта и Рохан Джейтли и президент Крикетной ассоциации Дели Рохан Джейтли.

Глава ICC подарил Месси, Суаресу и Де Полю футболки сборной Индии по крикету с их фамилиями и номерами – 10-м, 9-м и 7-м соответственно. 38-летний чемпион мира также получил от Шаха крикетную биту с автографом. 

Лионель также получил от Шаха приглашение на чемпионат мира по крикету (Twenty20, T20) среди мужчин и билеты на мероприятие, на игру Индии и США.

Месси и его партнеры по клубу МЛС на стадионе сыграли в футбол с молодыми людьми.

Напомним, что ранее Месси посетил Калькутту, Хайдарабад и Мумбаи.

Погром из-за Месси в Индии: фанаты взбесились, что им почти не показали Лео. Разнесли стадион

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ANI News
