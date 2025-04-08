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СКА и Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию. Оставалось три года

СКА и Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Хоккейный клуб СКА и нападающий Евгений Кузнецов по обоюдному согласию расторгают контракт.

Форвард пополнил состав армейцев перед началом этого сезона. В регулярном чемпионате провел 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов сыграл шесть встреч и отметился тремя результативными баллами.

Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении СКА

Напомним, утверждалось, что Кузнецов, вернувшийся в прошлое межсезонье из НХЛ, мог заработать более 4 млрд рублей за 4 года в СКА с учетом бонусов.

Изображение: t.me/hcska

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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