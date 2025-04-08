Ротенберг о приглашении Овечкина в СКА: «Провокационный вопрос. Мы всегда рады, но лучше спросить у него. Саша постоянно приезжал в сборную России, помогал лично мне и тренерскому штабу»
Роман Ротенберг заявил, что будет рад, если Александр Овечкин перейдет в СКА.
Ранее 39-летний форвард заявил, что намерен вернуться в «Динамо» в 2026 году, после истечения срока контракта с «Вашингтоном», если не будет испытывать проблем со здоровьем.
– Хотели бы, чтобы Овечкин вернулся играть в Россию?
– Это вопрос к Саше. А так мы, конечно, всегда рады.
Саша постоянно приезжал в сборную России, всегда помогал лично мне и тренерскому штабу сборной – открывался полностью. Так что мы всегда будем рады его возвращению, но это лучше спрашивать у Саши.
– А пригласить в СКА?
– Это провокационный вопрос, поэтому не буду отвечать. Точно хочу пригласить Овечкина в сборную России, – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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