Голышев о посте про отмененный гол «Сибири»: «Меня взломали! Не имею отношения к этим публикациям. Не пользовался VPN 4 месяца»

Анатолий Голышев заявил, что не писал пост о судьях и отмененном голе «Сибири».

«Салават » обыграл новосибирский клуб (2:1 ) в 7-м матче первого раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии).

В начале первого периода гол «Сибири » был отменен, так как арбитры после видеопросмотра определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот Александра Самонова.

В аккаунте форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в инстаграме появилась публикация об этом эпизоде: «Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей». Форвард «Автомобилиста» также выложил фото матраса и написал: «С победой, ######## ».

«Дорогие друзья! Меня взломали, только сейчас получил руль управления к своему аккаунту.

В первую очередь хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам и тем, кто нас поддерживал в течение сезона. Вы лучшие!

Второе, к публикациям, которые были выставлены у меня в сторис, не имею никакого отношения. Меня взломали!!! Не пользовался VPN последние 4 месяца, но после того как стали поступать звонки от журналистов решил зайти...

Повторяю еще раз что никакого отношения не имею к данным публикациям. Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», – написал нападающий «Автомобилиста».

Отметим, что в аккаунте игрока есть пост от 8 марта – совместный с аккаунтом Крута, талисмана Фонбет Чемпионата КХЛ.