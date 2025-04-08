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Голышев о посте про отмененный гол «Сибири»: «Меня взломали! Не имею отношения к этим публикациям. Не пользовался VPN 4 месяца»

Анатолий Голышев заявил, что не писал пост о судьях и отмененном голе «Сибири».

«Салават» обыграл новосибирский клуб (2:1) в 7-м матче первого раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии). 

В начале первого периода гол «Сибири» был отменен, так как арбитры после видеопросмотра определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот Александра Самонова.

В аккаунте форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в инстаграме появилась публикация об этом эпизоде: «Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей». Форвард «Автомобилиста» также выложил фото матраса и написал: «С победой, ########». 

«Дорогие друзья! Меня взломали, только сейчас получил руль управления к своему аккаунту.

В первую очередь хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам и тем, кто нас поддерживал в течение сезона. Вы лучшие!

Второе, к публикациям, которые были выставлены у меня в сторис, не имею никакого отношения. Меня взломали!!! Не пользовался VPN последние 4 месяца, но после того как стали поступать звонки от журналистов решил зайти...

Повторяю еще раз что никакого отношения не имею к данным публикациям. Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», – написал нападающий «Автомобилиста». 

Отметим, что в аккаунте игрока есть пост от 8 марта – совместный с аккаунтом Крута, талисмана Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Анатолия Голышева
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