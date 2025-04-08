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«Арсенал» разгромил «Реал» – 3:0! Райс сделал дубль со штрафных, Мерино тоже забил

«Арсенал» дома разгромил «Реал» (3:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 58-й минуте счет прямым ударом со штрафного открыл хавбек лондонцев Деклан Райс – он обвел стенку сбоку. На 70-й хавбек сборной Англии сделал дубль, снова забив со штрафного. На 75-й счет до разгромного довел полузащитник хозяев Микель Мерино.

Ответная игра пройдет в Мадриде 16 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
3 - 0
2.13xG0.49
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+4’
Камавинга
Тимбер   Уайт
90’
+1’
85’
Родриго   Браим Диас
Райс   Тирни
80’
79’
Алаба   Фран Гарсия
  Мерино
75’
Сака   Троссард
74’
71’
Модрич   Васкес
  Райс
70’
68’
Камавинга
  Райс
58’
Парти
54’
2тайм
Перерыв
Арсенал
Райя, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Мартинелли, Мерино, Сака, Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Жоржиньо, Гауэр, Нванери, Троссард, Батлер-Ойедеджи
Запасные: Тирни, Зинченко, Нето, Нванери, Батлер-Ойедеджи, Сетфорд, Жоржиньо, Гауэр, Троссард, Уайт
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Алаба, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Модрич, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Ф. Гонсалес, Местре, Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рамон, Агуадо, Гюлер, Браим Диас, Андрес, Эндрик, Гонсало Гарсия
Запасные: Тирни, Зинченко, Нето, Нванери, Батлер-Ойедеджи, Сетфорд, Жоржиньо, Гауэр, Троссард, Уайт
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Статистика ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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