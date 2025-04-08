«Арсенал» разгромил «Реал» – 3:0! Райс сделал дубль со штрафных, Мерино тоже забил

«Арсенал» дома разгромил «Реал» (3:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 58-й минуте счет прямым ударом со штрафного открыл хавбек лондонцев Деклан Райс – он обвел стенку сбоку. На 70-й хавбек сборной Англии сделал дубль, снова забив со штрафного. На 75-й счет до разгромного довел полузащитник хозяев Микель Мерино.

Ответная игра пройдет в Мадриде 16 апреля.

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