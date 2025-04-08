Матч окончен
«Арсенал» разгромил «Реал» – 3:0! Райс сделал дубль со штрафных, Мерино тоже забил
«Арсенал» дома разгромил «Реал» (3:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 58-й минуте счет прямым ударом со штрафного открыл хавбек лондонцев Деклан Райс – он обвел стенку сбоку. На 70-й хавбек сборной Англии сделал дубль, снова забив со штрафного. На 75-й счет до разгромного довел полузащитник хозяев Микель Мерино.
Ответная игра пройдет в Мадриде 16 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Эмирейтс
Завершен
3 - 0
2.13xG0.49
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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