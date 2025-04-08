«Локомотив» сыграет с «Авангардом» во 2-м раунде Кубка Гагарина, «Салават» – со «Спартаком», «Трактор» – с «Динамо» Минск, «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»

Сформированы все пары второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня «Салават» обыграл «Сибирь » (2:1, 4-3 в серии) в 7-м матче первого раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала.

Группа А – серии стартуют 11 апреля

Матчи состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля

«Локомотив » (1) – «Авангард » (6);

«Салават Юлаев » (2) – «Спартак » (3);

Группа Б – серии стартуют 12 апреля

Матчи состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля

«Трактор » (1) – «Динамо » Минск (4);

«Динамо » Москва (2) – «Ак Барс » (5).

* – при необходимости

В полуфинале сыграют победители пар в каждой из групп.