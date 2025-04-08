«Локомотив» сыграет с «Авангардом» во 2-м раунде Кубка Гагарина, «Салават» – со «Спартаком», «Трактор» – с «Динамо» Минск, «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»
Сформированы все пары второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сегодня «Салават» обыграл «Сибирь» (2:1, 4-3 в серии) в 7-м матче первого раунда Кубка Гагарина.
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала.
Группа А – серии стартуют 11 апреля
Матчи состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля
«Локомотив» (1) – «Авангард» (6);
«Салават Юлаев» (2) – «Спартак» (3);
Группа Б – серии стартуют 12 апреля
Матчи состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля
«Трактор» (1) – «Динамо» Минск (4);
«Динамо» Москва (2) – «Ак Барс» (5).
* – при необходимости
В полуфинале сыграют победители пар в каждой из групп.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости