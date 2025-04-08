Райс дважды забил «Реалу» со штрафных – хавбек «Арсенала» сперва обвел стенку сбоку, а потом перекинул
Деклан Райс забил «Реалу» со штрафного.
«Арсенал» повел в матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ (1:0, второй тайм).
Счет открыл Деклан Райс на 58-й минуте. Англичанин забил прямым ударом со штрафного, мяч обвел стенку сбоку, а не сверху.
Изображение: кадр из трансляции
На 70-й минуте Райс сделал дубль, снова забив со штрафного. На этот раз Деклан перекинул стенку и попал в девятку.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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