Мотоциклист бросил гранату в дом Бенаюна в Израиле, она взорвалась снаружи. Никто не пострадал, полиция не считает нападение терактом
Инцидент произошел в израильском городе Рамат-ха-Шарон в воскресенье. Мотоциклист бросил взрывное устройство под дверь дома экс-футболиста «Ливерпуля» и скрылся с места происшествия. Граната взорвалась, из-за чего начался пожар. Вскоре он был потушен.
Бенаюн находился дома вместе со своей семьей в момент происшествия. Он считает, что его с кем-то перепутали.
«Это определенно ошибка – я не сомневаюсь, что гранату планировали бросить не в мой дом. Сначала я подумал, что это взрыв газового баллона, и мы вызвали пожарных. Только когда полиция прибыла в дом и обнаружила остатки гранаты, мы поняли, что произошло на самом деле», – сказал бывший полузащитник сборной Израиля.
В результате взрыва никто не пострадал. Полиция расценивает происшествие как преступное нападение, а не как террористический акт.
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