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  • Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости
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Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости

1. Александр Овечкин продолжает принимать поздравления: Владимир Путин назвал рекорд хоккеиста «праздником для болельщиков в России и за ее пределами», Артем Дзюба заявил, что Ови «сотворил историю не только российскую, но и мировую», а Хабиб Нурмагомедов выложил совместную фотографию с форвардом «Вашингтона». Обращение к Александру также записали Сафонов, Миранчук, Нигматуллин и другие футболисты. Сергей Шнуров работает над песней в честь рекорда, Александр Мостовой пишет стихотворение.

2. КДК может наказать «Локомотив» за скандирование болельщиками кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

3. «Динамо» в гневе от судейства в дерби с ЦСКА и уже обратилось в ЭСК из-за двух спорных эпизодов. Черданцев уверен, что Глебова нужно было удалять, Лев Лещенко считает, что Карасеву нужно на сцену, если он «хочет красоваться». Но, как ни странно, только «Зенит» побеждает чаще «Динамо» с этим рефери.

4. «Краснодар» подписал бразильского вингера «Ламии» Густаво Сантоса.

5. Ла Лига продолжает душить «Барселону» по делу Ольмо и подает апелляцию на его регистрацию. Каталонцы молчать не стали и обвинили лигу в попытках «дестабилизации клуба», а в Высшем совете по спорту, который встал на сторону «Барсы», отметили, что вся ситуация – вина самой Ла Лиги.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Рейнджерс» (5:1), Кучеров набрал 1+2 и делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров (4-й сезон с 80+ передачами – попал в компанию легенд), Василевский отразил 38 из 39 бросков. «Виннипег» прервал 12-матчевую серию побед «Сент-Луиса» (3:1), Бучневич забросил 19-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь

7. В Кубке Гагарина определился еще один участник второго раунда – «Ак Барс» в 7-м матче обыграл «Автомобилист». Фанаты екатеринбуржцев оскорбляли арбитров после игры, Николай Заварухин тоже убежден, что «исход решили не хоккеисты, а другие люди».

8. Даниил Медведев в безумном матче обыграл Карена Хачанова в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Остальные результаты дня – здесь.

9. НБА. 43 очка Лавина помогли «Сакраменто» обыграть «Детройт», «Филадельфия» продлила серию поражений до 12 матчей, уступив «Майами».

10. «Наполи» упустил возможность приблизиться к «Интеру», не сумев обыграть «Болонью», которая сравняла благодаря космическому голу Ндойе. «Интер» сохранил комфортный отрыв в таблице Серии А.

11. Потолок зарплат в КХЛ увеличится до 1 млрд рублей, пол – до 600 млн к сезону-2027/28.

12. Российская саблистка Александра Михайлова взяла золото на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров в Китае.

13. Дзюба, Акинфеев, Агкацев, Сергеев и Гладышев претендуют на приз Winline игроку марта в РПЛ.

Цитаты дня

Джон Кордоба: «Много вещей будет против «Краснодара» в матче с «Зенитом». Но неважно, мы будем стараться»

Министр спорта Дегтярев об Овечкине: «Настоящий герой нашего времени – публично говорит о своих корнях, благодарит болельщиков и страну. Александра воспитала Россия, Putin Team создавалась именно Овечкиным»

Роман Ротенберг: «Грицюк, Никишин, Демидов – владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год, даже не друзья Даши Тубольцевой, не агенты. Звонят каждый день: приезжай – любые деньги»

Комличенко о словах Дзюбы про падения от «дуновения ветра»: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого»

Плющев о возможной отставке Ротенберга: «Не вижу фигуры, которая могла бы возглавить СКА»

Хотите знать все о достижении Александра Овечкина? Мы создали интерактивную энциклопедию его пути к историческому рекорду НХЛ!

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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