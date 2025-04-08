Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости

1. Александр Овечкин продолжает принимать поздравления: Владимир Путин назвал рекорд хоккеиста «праздником для болельщиков в России и за ее пределами» , Артем Дзюба заявил, что Ови «сотворил историю не только российскую, но и мировую» , а Хабиб Нурмагомедов выложил совместную фотографию с форвардом «Вашингтона». Обращение к Александру также записали Сафонов, Миранчук, Нигматуллин и другие футболисты. Сергей Шнуров работает над песней в честь рекорда, Александр Мостовой пишет стихотворение .

2. КДК может наказать «Локомотив» за скандирование болельщиками кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

3. «Динамо» в гневе от судейства в дерби с ЦСКА и уже обратилось в ЭСК из-за двух спорных эпизодов. Черданцев уверен, что Глебова нужно было удалять , Лев Лещенко считает, что Карасеву нужно на сцену , если он «хочет красоваться». Но, как ни странно, только «Зенит» побеждает чаще «Динамо» с этим рефери .

4. «Краснодар» подписал бразильского вингера «Ламии» Густаво Сантоса.

5. Ла Лига продолжает душить «Барселону» по делу Ольмо и подает апелляцию на его регистрацию . Каталонцы молчать не стали и обвинили лигу в попытках «дестабилизации клуба», а в Высшем совете по спорту, который встал на сторону «Барсы», отметили, что вся ситуация – вина самой Ла Лиги .

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Рейнджерс» (5:1), Кучеров набрал 1+2 и делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров (4-й сезон с 80+ передачами – попал в компанию легенд ), Василевский отразил 38 из 39 бросков. «Виннипег» прервал 12-матчевую серию побед «Сент-Луиса» (3:1), Бучневич забросил 19-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь .

7. В Кубке Гагарина определился еще один участник второго раунда – «Ак Барс» в 7-м матче обыграл «Автомобилист» . Фанаты екатеринбуржцев оскорбляли арбитров после игры, Николай Заварухин тоже убежден, что «исход решили не хоккеисты, а другие люди ».

8. Даниил Медведев в безумном матче обыграл Карена Хачанова в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Остальные результаты дня – здесь .

9. НБА. 43 очка Лавина помогли «Сакраменто» обыграть «Детройт», «Филадельфия» продлила серию поражений до 12 матчей, уступив «Майами».

10. «Наполи» упустил возможность приблизиться к «Интеру», не сумев обыграть «Болонью» , которая сравняла благодаря космическому голу Ндойе . «Интер» сохранил комфортный отрыв в таблице Серии А.

11. Потолок зарплат в КХЛ увеличится до 1 млрд рублей , пол – до 600 млн к сезону-2027/28.

12. Российская саблистка Александра Михайлова взяла золото на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров в Китае.

13. Дзюба, Акинфеев, Агкацев, Сергеев и Гладышев претендуют на приз Winline игроку марта в РПЛ.

Цитаты дня

Джон Кордоба: «Много вещей будет против «Краснодара» в матче с «Зенитом». Но неважно, мы будем стараться»

Министр спорта Дегтярев об Овечкине: «Настоящий герой нашего времени – публично говорит о своих корнях, благодарит болельщиков и страну. Александра воспитала Россия, Putin Team создавалась именно Овечкиным»

Роман Ротенберг: «Грицюк, Никишин, Демидов – владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год, даже не друзья Даши Тубольцевой, не агенты. Звонят каждый день: приезжай – любые деньги»

Комличенко о словах Дзюбы про падения от «дуновения ветра»: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого»

Плющев о возможной отставке Ротенберга: «Не вижу фигуры, которая могла бы возглавить СКА»

Хотите знать все о достижении Александра Овечкина? Мы создали интерактивную энциклопедию его пути к историческому рекорду НХЛ!