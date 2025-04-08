КХЛ объяснила незасчитанный гол «Сибири» в 7-м матче с «Салаватом»: «Шайба полностью не пересекла линию ворот»

КХЛ объяснила незасчитанный гол «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым».

Эпизод произошел в начале первого периода седьмого матча серии Кубка Гагарина.

Защитник «Сибири» Роман Рукавишников выполнил наброс от синей линии, вратарь «Салавата Юлаева » Александр Самонов среагировал, но шайба продолжила движение и остановилась, возможно, за линией ворот.

Судьи засчитали гол, но затем отправились изучить эпизод на видеоповторах. В результате было определено, что шайба полностью не пересекла линию ворот .

«На четвертой минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Сибири » Владиславом Карой №77, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра определено: шайба полностью не пересекла линию ворот, гола нет», – говорится в заявлении КХЛ .

Скриншоты: кадры из трансляции Кинопоиска