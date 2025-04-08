КХЛ объяснила незасчитанный гол «Сибири» в 7-м матче с «Салаватом»: «Шайба полностью не пересекла линию ворот»
Эпизод произошел в начале первого периода седьмого матча серии Кубка Гагарина.
Защитник «Сибири» Роман Рукавишников выполнил наброс от синей линии, вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов среагировал, но шайба продолжила движение и остановилась, возможно, за линией ворот.
Судьи засчитали гол, но затем отправились изучить эпизод на видеоповторах. В результате было определено, что шайба полностью не пересекла линию ворот.
«На четвертой минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Сибири» Владиславом Карой №77, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра определено: шайба полностью не пересекла линию ворот, гола нет», – говорится в заявлении КХЛ.
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