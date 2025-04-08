Грицюк объявил об уходе из СКА: «Спасибо за два года. Не сомневаюсь, что Петербург ждут новые яркие победы! Здесь я нашел второй дом»
Арсений Грицюк попрощался со СКА после двух сезонов.
Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий подпишет соглашение с «Нью-Джерси».
«Петербург, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Не сомневаюсь, что Санкт‑Петербург ждут новые яркие победы!
Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моем сердце. Здесь я нашел второй дом», – написал Арсений Грицюк, который перешел в СКА из «Авангарда» в 2023 году.
В этом сезоне Грицюк набрал 44 (17+24) очков в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и добавил к ним 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Арсения Грицюка
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