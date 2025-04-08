Грицюк объявил об уходе из СКА: «Спасибо за два года. Не сомневаюсь, что Петербург ждут новые яркие победы! Здесь я нашел второй дом»

Арсений Грицюк попрощался со СКА после двух сезонов.

Ранее сообщалось , что 24-летний нападающий подпишет соглашение с «Нью-Джерси».

«Петербург, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Не сомневаюсь, что Санкт‑Петербург ждут новые яркие победы!

Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моем сердце. Здесь я нашел второй дом», – написал Арсений Грицюк , который перешел в СКА из «Авангарда» в 2023 году.

В этом сезоне Грицюк набрал 44 (17+24) очков в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и добавил к ним 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.