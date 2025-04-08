Демидов присоединится к «Монреалю» в этом сезоне. Форвард вернется в СКА, если не сумеет закрепиться в НХЛ

Иван Демидов перейдет в «Монреаль» из СКА в этом сезоне.

«Спасибо, Ваня 👏. СКА и Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий присоединится к «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне.

Права на хоккеиста в КХЛ останутся у СКА. Нападающий вернется в Петербург, если не сумеет закрепиться в НХЛ .

Ваня прошел всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ . В составе «СКА-1946 » стал обладателем Кубка Харламова-2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодежной хоккейной лиги.

В СКА Демидов стал лучшим бомбардиром сезона-2024/25, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре, и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

В составе юниорской сборной России выиграл Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году, в 2024-м вместе с национальной командой стал победителем Кубка Первого канала.

Не сомневаемся, впереди еще много-много побед и трофеев. Удачи! «Монреаль», берегите парня 🤜🤛», – говорится в заявлении СКА.