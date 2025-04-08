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Камила Валиева: «Обожаю ходить в зал, мне не нужна мотивация для тренировок. Могу заниматься по 3-4 часа – получаю удовольствие от процесса»

Камила Валиева рассказала о мотивации для занятия спортом.

– Участвовать в соревнованиях, конечно, волнительно. Как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями?

– Для меня соревнования – всегда большое волнение. Справляюсь я с ним пока с трудом, но стараюсь внушать себе мысль, что нужно относиться ко всему с позитивом, чтобы не тратить попусту свои нервные клетки. Ведь, как известно, они не восстанавливаются.

– А как обстоят дела с дисциплиной? Где вы находите мотивацию для тренировок?

– Тренировки – это привычка. Если я несколько дней не занимаюсь спортом, начинаю чувствовать усталость, и меня сразу тянет обратно в спортзал или на лед. Обожаю ходить в зал, поэтому мне не нужна мотивация для тренировок. Я могу заниматься по 3–4 часа, потому что правда получаю удовольствие от процесса и результата. Также и с фигурным катанием. Лед – это моя жизнь. 

– Бытует мнение, что спортсмены придерживаются строгой диеты. Из чего состоит ваш рацион? Можете позволить себе съесть кусочек торта или фастфуд, например?

– Я питаюсь сбалансированно, но, как и любой из нас, помимо полезных блюд, в моем рационе присутствует и сладкое, и картошка фри. Главное – знать меру и соблюдать активность в течение дня. 

– Вы одна из самых популярных фигуристок России. Помимо тренировок, у вас довольно плотный график: участие в съемках, подкастах, интервью. Получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью?

– Всегда по-разному. Совмещать спортивную карьеру и личную жизнь непросто. Иногда получается найти это равновесие, но, когда проектов очень много, времени на себя, соответственно, остается мало. Но, думаю, спорт помогает мне справиться с накопившейся усталостью и отчасти упорядочить график, – сказала Валиева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «ПСБ Деньги»
logoКамила Валиева
женское катание
logoсборная России
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