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«Денвер» уволил Майкла Мэлоуна с поста главного тренера, Келвина Бута – с поста генменеджера

«Денвер» отправил главного тренера Майкла Мэлоуна в отставку.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Наггетс» станет его ассистент Дэвид Адельман.

Также «Денвер» уволил генерального менеджера Келвина Бута.

Команда потерпела четыре поражения подряд и занимает 4-е место в Западной конференции с результатом 47-32.

Мэлоун – самый успешный тренер в истории «Наггетс». Специалист возглавил команду в 2015 году и привел ее к титулу чемпиона НБА 2023 года. Результат Мэлоуна с «Денвером» – 471-327 (59%).

Решение было принято на сегодняшнем заседании клуба за 10 дней до начала плей-офф.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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Келвин Бут
Дэвид Адельман
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