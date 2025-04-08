«Денвер» уволил Майкла Мэлоуна с поста главного тренера, Келвина Бута – с поста генменеджера

«Денвер» отправил главного тренера Майкла Мэлоуна в отставку.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Наггетс» станет его ассистент Дэвид Адельман.

Также «Денвер» уволил генерального менеджера Келвина Бута.

Команда потерпела четыре поражения подряд и занимает 4-е место в Западной конференции с результатом 47-32.

Мэлоун – самый успешный тренер в истории «Наггетс». Специалист возглавил команду в 2015 году и привел ее к титулу чемпиона НБА 2023 года. Результат Мэлоуна с «Денвером » – 471-327 (59%).

Решение было принято на сегодняшнем заседании клуба за 10 дней до начала плей-офф.