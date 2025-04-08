СКА договорился с 33-летним экс-вратарем «Тампы» Луи Доминге (Алексей Шевченко)
СКА близок к подписанию канадского голкипера.
Петербургский клуб договорился о подписании контракта с 33-летним голкипером Луи Доминге.
Об этом заявил журналист Алексей Шевченко в шоу «Это хоккей, брат!».
В этом сезоне канадский вратарь выступает в системе «Рейнджерс».
Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд», пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Доминге также выступал «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это хоккей, брат!» в «ВКонтакте»
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