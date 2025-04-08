Призер Токио-2020 по плаванию американка Арабелла Симс избежала дисквалификации за допинг

Американская пловчиха Арабелла Симс избежала дисквалификации за допинг.

19-летняя спортсменка сумела доказать непреднамеренное попадание в организм запрещенного вещества.

29 сентября 2024 года Симс сдала положительную допинг-пробу на диуретик гидрохлоротиазид.

По данным Международного агентства тестирования (ITA), пловчихе удалось доказать, что наличие запрещенного вещества в ее пробе обусловлено использование рецептурного правовосполнительного препарата, который был загрязнен диуретиком. На этикетке разрешенного лекарства не было указано, что в нем содержится гидрохлоротиазид.

ITA пришло к выводу, что в данном случае спортсменка не несет ответственности за нарушение антидопинговых правил и ее действия не были халатными.

Так как проба была взята во внесоревновательный период, никакие результаты Симс аннулированы не будут.

Арабелла Симс – серебряный призер Токио-2020 в по плаванию в эстафете 4×200 м, чемпионка мира 2022 года на этой же дистанции.