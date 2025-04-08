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Призер Токио-2020 по плаванию американка Арабелла Симс избежала дисквалификации за допинг

Американская пловчиха Арабелла Симс избежала дисквалификации за допинг.

19-летняя спортсменка сумела доказать непреднамеренное попадание в организм запрещенного вещества. 

29 сентября 2024 года Симс сдала положительную допинг-пробу на диуретик гидрохлоротиазид. 

По данным Международного агентства тестирования (ITA), пловчихе удалось доказать, что наличие запрещенного вещества в ее пробе обусловлено использование рецептурного правовосполнительного препарата, который был загрязнен диуретиком. На этикетке разрешенного лекарства не было указано, что в нем содержится гидрохлоротиазид.

ITA пришло к выводу, что в данном случае спортсменка не несет ответственности за нарушение антидопинговых правил и ее действия не были халатными. 

Так как проба была взята во внесоревновательный период, никакие результаты Симс аннулированы не будут. 

Арабелла Симс – серебряный призер Токио-2020 в по плаванию в эстафете 4×200 м, чемпионка мира 2022 года на этой же дистанции. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Swim Swam
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Арабелла Симс
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