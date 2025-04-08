«Бавария» проиграла «Интеру» – 1:2. Лаутаро, Мюллер и Фраттези забили в Мюнхене

«Бавария» уступила «Интеру» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 38-й минуте счет открыл форвард и капитан гостей Лаутаро Мартинес . На 85-й Томас Мюллер сравнял счет. На 88-й забил хавбек миланцев Давиде Фраттези .

Ответная игра пройдет в Милане 16 апреля.

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