Матч окончен
«Бавария» проиграла «Интеру» – 1:2. Лаутаро, Мюллер и Фраттези забили в Мюнхене
«Бавария» уступила «Интеру» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 38-й минуте счет открыл форвард и капитан гостей Лаутаро Мартинес. На 85-й Томас Мюллер сравнял счет. На 88-й забил хавбек миланцев Давиде Фраттези.
Ответная игра пройдет в Милане 16 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Альянц Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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