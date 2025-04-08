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Фанаты «Атлетико» хотят запросить у УЕФА оригинал видео пенальти Альвареса «Реалу» в ЛЧ. Экспертиза показала, что опубликованный фрагмент отредактирован (COPE)

Фанаты «Атлетико» могут запросить у УЕФА видео пенальти Хулиана Альвареса.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

Как сообщает COPE, международное объединение болельщиков «Атлетико» рассматривает возможность потребовать у УЕФА оригинальное видео эпизода с предполагаемым двойным касанием Альвареса.

Утверждается, что экспертиза показала, что опубликованный видеофрагмент был отредактирован.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Partidazo de COPE
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