55

Ламин Ямаль: «Мы можем сделать требл. Мы – «Барселона». Мы уже добивались этого»

Ламин Ямаль допускает, что «Барселона» выиграет еще три трофея в этом сезоне.

«Я отношусь к тем людям, которые всегда верят в команду. С начала сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.

Дело не в излишней самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.

Так что мы можем сделать требл. Мы – «Барселона». Мы уже добивались этого и, надеюсь, можем сделать это снова», – заявил вингер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЛамин Ямаль
logoКубок Испании
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, Гави, Фати, Бальде и Форт провели фотосессию на крыше. Эктор подписал пост: «В кругу семьи»
25сегодня, 13:45Фото
«Ямаль может выиграть «Золотой мяч» и войти в историю футбола. Винисиус – лучший бразилец в мире». Роналдиньо об игроках Ла Лиги
17сегодня, 12:17
Гути о Ямале: «То, что делает он, на световые годы впереди того, что делал я. Я не видел, чтобы Месси так играл в этом возрасте»
664 апреля, 09:01
Главные новости
Минин победил в номинации «Комментатор года» на Премии РБ‑2025. Он обошел Генича, Шнякина и Алхазова
2121 минуту назад
«Ман Сити» может подписать Виртца или Гиббс-Уайта на замену де Брюйне
623 минуты назад
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Арсенала», «Бавария» сыграет с «Интером» в 1-м матче
21335 минут назад
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
40 минут назадСпецпроект
Кейн, Мхитарян, Олисе, Тюрам, Киммих и Лаутаро выйдут в старте на игру «Бавария» – «Интер»
341 минуту назад
Мостовой и Тотти сыграли друг против друга на премии РБ-2025. Оба прокинули мяч между ног по разу
1345 минут назадВидео
Неймар спрогнозировал победу «Барселоны» в ЛЧ. «Реал», «Бавария» и «ПСЖ» выйдут в полуфинал
1156 минут назад
Алип приделал Соболеву голову дельфина на командном фото с тренировки «Зенита»
30сегодня, 17:34Фото
Осимхен нацелен на «Ювентус» или АПЛ. Форвард хочет получать около 11 млн евро – из-за этого «МЮ» предпочитает более дешевого Делапа
18сегодня, 17:20
Экс-защитник «Барсы» Матье работает в спортивном магазине. 41-летний француз скоро будет сдавать экзамены на тренерскую лицензию
27сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейпциг» купил интересовавшего «Спартак» хавбека «Левена» Банзузи за 16 млн евро
10 минут назадФото
Экс-судья Николаев об удалении Сутормина: «Очевидная красная, не обсуждается. Если бы нога была на земле, Маркиньос вообще мог распрощаться с футболом»
1320 минут назад
Агаларов о целях «Махачкалы»: «Надеюсь, с помощью Всевышнего получится сохранить прописку в РПЛ и обойтись без стыков»
532 минуты назад
Сака, Эдегор, Салиба, Льюис-Скелли и Мерино – в старте «Арсенала» на матч с «Реалом»
134 минуты назад
Сафонов о тренировках в «ПСЖ»: «Чувствую, что прибавляю во многих аспектах игры в воротах»
147 минут назад
«Бавария» – «Интер». Кейн, Лаутаро, Киммих, Мхитарян играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1150 минут назад
Ковач о «Барсе»: «Хотим воспользоваться их слабостями и выиграть матч. Мы осознаем качество их нападающих, «Боруссии» придется хорошо обороняться»
51 минуту назад
«Арсенал» – «Реал». Сака, Винисиус, Эдегор, Мбаппе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2355 минут назад
Сычев об игроках, не знающих русского: «Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну? Это проблема»
13сегодня, 17:33
«Ростех» о долге «Крыльев» перед дочерней компанией: «У клуба сохраняются все возможности для мирного разрешения спора. Реальных действий в этом направлении пока не видим»
2сегодня, 17:18