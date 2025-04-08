Ламин Ямаль: «Мы можем сделать требл. Мы – «Барселона». Мы уже добивались этого»
Ламин Ямаль допускает, что «Барселона» выиграет еще три трофея в этом сезоне.
«Я отношусь к тем людям, которые всегда верят в команду. С начала сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.
Дело не в излишней самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.
Так что мы можем сделать требл. Мы – «Барселона». Мы уже добивались этого и, надеюсь, можем сделать это снова», – заявил вингер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости