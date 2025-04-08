Ламин Ямаль: «Мы можем сделать требл. Мы – «Барселона». Мы уже добивались этого»

Ламин Ямаль допускает, что «Барселона» выиграет еще три трофея в этом сезоне.

«Я отношусь к тем людям, которые всегда верят в команду. С начала сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.

Дело не в излишней самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.

Так что мы можем сделать требл. Мы – «Барселона ». Мы уже добивались этого и, надеюсь, можем сделать это снова», – заявил вингер «Барселоны».