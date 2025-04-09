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НБА. «Оклахома» сразится с «Лейкерс», «Финикс» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

Лидер чемпионата «Оклахома» сразится на своей площадке с «Лейкерс». «Финикс», потерпевший шесть поражений подряд, но продолжающий борьбу за попадание в плей-ин, примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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