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  • Монте-Карло (ATP). Медведев обыграл Хачанова, Монфис, Берреттини, Музетти, Гаске вышли во 2-й круг, Вавринка, Оже-Альяссим, Шелтон, Фоньини выбыли
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Монте-Карло (ATP). Медведев обыграл Хачанова, Монфис, Берреттини, Музетти, Гаске вышли во 2-й круг, Вавринка, Оже-Альяссим, Шелтон, Фоньини выбыли

Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в первом круге в Монте-Карло.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

6 – 13 апреля 2025

ATP 1000

Призовой фонд – 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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