«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локо». Клуб просит разобрать эпизод с голом Батракова
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 23-м туре Мир РПЛ.
Петербуржцы попросили ЭСК разобрать эпизод с голом Алексея Батракова на 62-й минуте. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Дуглас о голе «Локо»: «Очевиднейшее нарушение правил, ВАР даже не рассматривает эпизод. Жаль, что это происходит, когда решается судьба чемпионства»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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