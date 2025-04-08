Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Арсенала», «Бавария» сыграет с «Интером» в 1-м матче
«Реал» сыграет в гостях с «Арсеналом» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также во вторник «Бавария» примет «Интер».
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Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Эмирейтс
Не начался
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Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Альянц Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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