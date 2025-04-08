«Монреаль» подписал с Демидовым контракт новичка до конца сезона-2026/27
«Монреаль» и Иван Демидов подписали контракт.
Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз сообщил о заключении с Иваном контракта новичка до конца сезона-2026/27.
Соглашение действует с сезона-2024/25, в ближайшее время Демидов присоединится к «Монреалю».
В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 19-летний форвард набрал 49 (19+30) очков в 65 матчах, став лучшим бомбардиром СКА регулярке.
По ходу чемпионата Демидов трижды признавался новичком месяца в КХЛ – в сентябре, декабре и январе.
Напомним, Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2024 года.
Изображение: nhl.com/canadiens
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Монреаля»
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