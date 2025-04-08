Голышев об отмененном голе «Сибири»: «Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей». Форвард «Автомобилиста» также выложил фото матраса и написал: «С победой, ########»
Нападающий «Автомобилиста» в социальной сети отреагировал на незасчитанный гол «Сибири» в первом периоде седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».
Арбитры после видеопросмотра определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот Александра Самонова.
Анатолий Голышев выложил скрин момента и написал: «В одном фото весь сезон. Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей. ##### – одним словом. Бог все видит!».
После этого хоккеист опубликовал фотографию матраса и оставил комментарий: «С победой, ########. Победители сезона. P.S не все, но многие. Делайте работу честно».
«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии первого раунда. После игры екатеринбуржцы заявили о «предвзятом судействе».
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