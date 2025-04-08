Голышев об отмененном голе «Сибири»: «Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей». Форвард «Автомобилиста» также выложил фото матраса и написал: «С победой, ########»

Анатолий Голышев выразил негодование из-за судейства в КХЛ.

Нападающий «Автомобилиста» в социальной сети отреагировал на незасчитанный гол «Сибири » в первом периоде седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева ».

Арбитры после видеопросмотра определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот Александра Самонова.

Анатолий Голышев выложил скрин момента и написал: «В одном фото весь сезон. Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей. ##### – одним словом. Бог все видит!».

После этого хоккеист опубликовал фотографию матраса и оставил комментарий: «С победой, ########. Победители сезона. P.S не все, но многие. Делайте работу честно».

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии первого раунда. После игры екатеринбуржцы заявили о «предвзятом судействе» .