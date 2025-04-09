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НХЛ. «Питтсбург» принимает «Чикаго», «Торонто» в гостях у «Флориды», «Колорадо» против «Вегаса»

«Питтсбург» принимает «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» играет против «Торонто», «Колорадо» встречается с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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logoСиэтл
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