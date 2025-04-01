СКА обыграл «Динамо», перепалка Ротенберга с Кудашовым из-за бутылки, фанаты «Спартака» смягчили позицию по Fan ID, «Рубин» высмеял комментатора за поддержку «Зенита» и другие новости

1. СКА одержал первую победу в серии Кубка Гагарина с «Динамо», выиграв в третьем матче – 5:3. В концовке игры Ротенберг вступил в перепалку с Кудашовым и грубо выругался после нее. После игры тренер СКА объяснился : «Кудашов постоянно кидает бутылку на лед. Хочу обратиться в судейский комитет. Пусть разберутся».

После победы Ротенберг вручил Кузнецову шлем Хищника . Петербуржцы трижды прокричали: «Одно большое сердце и сотня кулаков!» Правда, тренер заявил , что это был шлем мотоциклиста: «Ассоциация со СКА – командная скорость. Какая скорость у «Дукати»? Надеваем шлем обязательно. Это по правилам ГИБДД».

2. В других матчах дня в Кубке Гагарина «Адмирал» обыграл «Трактор» (4:3 ОТ, Сошников сделал хет-трик ) и повел 2-1 в серии, «Локомотив» победил «Торпедо» (4:2, 3-0 в серии), «Сибирь» одолела «Салават Юлаев» (2:0, 1-2 в серии).

3. Фанаты «Спартака» частично прекратили бойкот Fan ID – в рамках Фонбет Кубка России и Olimpbet Суперкубка России: «Уходом с трибун мы оказали услугу лоббистам Fan ID».

4. НБА. «Оклахома» набрала 145 очков в победном матче с «Чикаго», «Бостон» обыграл «Мемфис» на выезде и другие результаты .

5. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» (2:1), Федотов отразил 28 из 29 бросков , Мичков набрал 0+2 и приблизился к лидеру гонки бомбардиров среди новичков Хатсону. Все результаты дня – здесь .

6. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Ростов» одержал волевую победу над «Акроном» на выезде – 3:2. Команда Тедеева проиграла 3-й матч подряд.

7. Эрлинг Холанд пропустит почти весь оставшийся сезон из-за травмы голеностопа в матче с «Борнмутом». Форвард «Ман Сити» будет готов к клубному ЧМ.

8. «Рубин» высмеял комментатора Крестинина за фразу «Победа нашей команды, победа «Зенита», выложив мем с радующимися героями сериала «Во все тяжкие». Геннадий Орлов не видит проблемы в том, что комментаторы поддерживали «Зенит»: «Второй тайм – феерия моментов зенитовцев. Естественно, эпитеты идут туда».

9. НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина за рекордом Гретцки.

10. Дмитрий Орлов перейдет в СКА из «Каролины», защитник договорился с клубом КХЛ, утверждает Mash. В то же время есть информация , что хоккеист намерен остаться в НХЛ.

11. Премия ISU Skating Awards. Малинин стал фигуристом года, Гейниш и Чигирев – лучшие новички.

12. Витольд Банька будет единственным кандидатом на выборах президента WADA.

13. Александра Кокорина оштрафовали более чем на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД в Москве с 2021-го. Форвард «Ариса» показал неприличный жест, проезжая со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60, утверждает Shot.

14. «Челси» продал женскую команду материнской компании за 150+ млн фунтов – за счет этого клуб закрыл год с прибылью. Сделка, возможно, нарушает финансовые правила УЕФА.

15. Станислав Черчесов хочет возглавить ПАОК. Тренер общался с владельцем клуба Саввиди.

16. Феминистки призывают провести митинг против оправдания Дани Алвеса в Барселоне: «Судебная система воспроизводит патриархальные модели и увековечивает культуру изнасилований».

17. Вратарь норвежского «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва.

Цитаты дня.

Боярский об РПЛ: «Я бы съел шляпу, если «Зенит» займет 1-е место в этом году . Потихонечку, по кусочку, но съел. Ради престижа команды на многое готов»

«На языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише мне не так важна, как фрикции по ходу десятков километров ». Смертин о том, что ему нравится в ультрамарафонах

Роман Ротенберг: «Иностранные игроки «Динамо» должны уважать Россию . Если бы наши вели себя так в США или Канаде, они бы не вышли из дворца»

Орлов о работе на матче «Зенита»: «Позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что меня хотят поздравить с юбилеем . На «Матч ТВ» сказали, что я могу выбрать любую форму»

Кожевников считает, что на «Матч ТВ» мало трансляций Кубка Гагарина: «Это плевок в сторону КХЛ и всего хоккея России. Неужели второсортный футбол или баскетбол идут выше? На канале потеряли берега »

Пальцев не назвал Овечкина лучшим российским спортсменом: «За Хабибом я больше следил, смотрел бои. Рекорд Александра не отличается от достижений гимнастов, бравших золото на ОИ »

Мостовой о стихах: «Бывает, что пишу такое, например: «И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят, и снова игру Мостового они увидеть хотят» . Но это же просто несколько предложений»

Бубнов – Геничу: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет . Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него»