Властимил Петржела: «Надеюсь, в руководстве «Динамо» понимают, какую ошибку они совершили, отпустив Личку»

Властимил Петржела назвал ошибкой отставку Марцела Лички из «Динамо» в начале мая.

На днях чех был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».

«Марцел очень хороший тренер. В его квалификации нет сомнений. Он обязательно найдет работу. Не только в РПЛ .

Стоит ли «Динамо » задуматься о его возвращении в клуб? Посмотрим, но я надеюсь, руководство бело-голубых понимает, какую ошибку они совершили, отпустив его», — сказал бывший тренер «Зенита».

После 13 туров бело-голубые занимают в таблице РПЛ 8-е место.