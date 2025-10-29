  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Властимил Петржела: «Надеюсь, в руководстве «Динамо» понимают, какую ошибку они совершили, отпустив Личку»
11

Властимил Петржела: «Надеюсь, в руководстве «Динамо» понимают, какую ошибку они совершили, отпустив Личку»

Властимил Петржела назвал ошибкой отставку Марцела Лички из «Динамо» в начале мая.

На днях чех был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».

«Марцел очень хороший тренер. В его квалификации нет сомнений. Он обязательно найдет работу. Не только в РПЛ

Стоит ли «Динамо» задуматься о его возвращении в клуб? Посмотрим, но я надеюсь, руководство бело-голубых понимает, какую ошибку они совершили, отпустив его», — сказал бывший тренер «Зенита».

После 13 туров бело-голубые занимают в таблице РПЛ 8-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
logoВластимил Петржела
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Личке: «Не верю, что он придет в «Спартак», футбол – не наука. Марцел захочет вернуться в РПЛ, это лакомый чемпионат – готов ему помочь!»
вчера, 14:58
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
27 октября, 17:51
Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)
26 октября, 22:05
Главные новости
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» против «Падерборна»
42 минуты назад
Гол Захаряна, «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, награды Канделаки и «Матч ТВ», Морозов признал употребление кокаина и другие новости
сегодня, 06:10
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Арсенал» примет «Брайтон», «Ливерпуль» сыграет с «Пэлас», «Челси» против «Вулвс»
сегодня, 06:10
Кто сыграл больше всего матчей в FONBET Кубке России? Только 20% игроков вспоминают эту легенду
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
сегодня, 05:33
Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»
сегодня, 04:25
Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться»
сегодня, 03:18
Хотите выиграть ретроджерси Зидана, Роналдо или другой легенды детства? Если да, велком в нашу новую игру!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»
вчера, 22:39
Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
10 минут назад
Пакета опроверг желание покинуть «Вест Хэм» в январе. Летом клуб отказался продать хавбека «Астон Вилле»
19 минут назад
Гендиректор «Ариса»: «Мне казалось, что Кокорин значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так. Целый сезон он был капитаном»
49 минут назад
«Кельн» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:35
«Суонси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00
Конте после 1:0 с «Лечче»: «На поле нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом – сердце и ноги»
сегодня, 05:50
Мостовой о том, как в 93-м сожгли его машину: «Если у тебя красивая куртка, то ты уже недоброжелатель, потому что выделялся. Спасала известность, поэтому за нас заступались»
сегодня, 05:26
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 05:10
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Торпедо» против «Кубань Холдинг», «Факел» сыграет с «Арсеналом» в четверг
сегодня, 05:01
Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина сыграет с «Нантом»
сегодня, 04:53