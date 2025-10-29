Властимил Петржела: «Надеюсь, в руководстве «Динамо» понимают, какую ошибку они совершили, отпустив Личку»
Властимил Петржела назвал ошибкой отставку Марцела Лички из «Динамо» в начале мая.
На днях чех был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».
«Марцел очень хороший тренер. В его квалификации нет сомнений. Он обязательно найдет работу. Не только в РПЛ.
Стоит ли «Динамо» задуматься о его возвращении в клуб? Посмотрим, но я надеюсь, руководство бело-голубых понимает, какую ошибку они совершили, отпустив его», — сказал бывший тренер «Зенита».
После 13 туров бело-голубые занимают в таблице РПЛ 8-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
