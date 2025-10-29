Татьяна Куртукова исполнит гимн России перед матчем с Перу

Татьяна Куртукова исполнит гимн России перед следующим матчем сборной.

Команда тренера Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурга и с Чили 15 ноября в Сочи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС пригласил певицу Татьяну Куртукову исполнить гимн РФ перед игрой с перуанцами.

Позже сборная России в своем телеграм-канале подтвердила эту информацию.