Мичков – 2-я звезда матча с «Нэшвиллом». Форвард «Филадельфии» набрал 7 очков в 3 играх после увольнения Тортореллы

Матвей Мичков признан второй звездой матча против «Нэшвилла».

«Филадельфия » обыграла «Предаторс» (2:1) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ .

20-летний нападающий команды Матвей Мичков сделал две результативные передачи и был назван второй звездой матча.

Он также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 17:01 (1:09 – в большинстве).

Мичков отметился 7 (4+3) очками в трех матчах после увольнения главного тренера Джона Тортореллы .

В этом сезоне форвард записал на свой счет 58 (24+34) баллов в 74 матчах чемпионата.