Мичков – 2-я звезда матча с «Нэшвиллом». Форвард «Филадельфии» набрал 7 очков в 3 играх после увольнения Тортореллы
Матвей Мичков признан второй звездой матча против «Нэшвилла».
«Филадельфия» обыграла «Предаторс» (2:1) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ.
20-летний нападающий команды Матвей Мичков сделал две результативные передачи и был назван второй звездой матча.
Он также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 17:01 (1:09 – в большинстве).
Мичков отметился 7 (4+3) очками в трех матчах после увольнения главного тренера Джона Тортореллы.
В этом сезоне форвард записал на свой счет 58 (24+34) баллов в 74 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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