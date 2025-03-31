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  • Кокорина оштрафовали более чем на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД в Москве с 2021-го. Форвард «Ариса» показал неприличный жест, проезжая со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 (Shot)
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Кокорина оштрафовали более чем на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД в Москве с 2021-го. Форвард «Ариса» показал неприличный жест, проезжая со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 (Shot)

Александр Кокорин получил более 1,6 млн рублей штрафов, приезжая в Москву.

Как сообщает «ОСН» со ссылкой на Shot, с 2021 года на BMW нападающего «Ариса» было наложено 1511 взысканий – более 10 в день в среднем. Их общая сумма составила 1,618 миллиона рублей, и на данный момент Кокорин полностью оплатил их.

Основные нарушения ПДД Кокориным включают превышение скорости, использование мобильного телефона во время вождения, остановку и разворот в неположенных местах, а также отсутствие ремня безопасности.

Также сообщается, что камеры зафиксировали, что Кокорин ехал по Хорошевскому шоссе со скоростью 152 километра в час при разрешенных 60 км/ч. При этом, зная о нарушении, футболист показал в сторону камер неприличный жест.

Кроме того, по информации источника, у Кокорина есть еще два автомобиля, на которые также наложено более 40 штрафов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ОСН»
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