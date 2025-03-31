Боярский об РПЛ: «Я бы съел шляпу, если «Зенит» займет 1-е место в этом году. Потихонечку, по кусочку, но съел. Ради престижа команды на многое готов»

Михаил Боярский готов съесть свою шляпу в случае чемпионства «Зенита».

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.

Вряд ли меня будут подбивать еще на подобные обещания. Я уже не в той когорте болельщиков, которые вызывают интерес. Есть другие, молодые, интересные, талантливые болельщики, способные привлечь внимание общественности своим поведением. Я довольно скромно себя в этом плане веду.

С [актером] Сергеем Мигицко вдвоем готовы сутками говорить о футболе, он безумно занят в театре, я тоже. Но в этом году к 100-летию клуба мне бы очень хотелось что-то сделать, не знаю что. Не звонить же по телефону каждому футболисту – я не тренер и не психолог. Но поддержать, чтобы они знали – что бы ни случилось, мы болели, болеем и будем болеть только за «Зенит», – сказал народный артист РСФСР и болельщик петербургского клуба Михаил Боярский.