Агент Лички предложил «Спартаку» рассмотреть назначение чеха: «Марцел в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет»

Агент предложил «Спартаку» назначить Марцела Личку.

«Мне вчера оборвали телефон с вопросами про Личку в «Спартаке». Якобы он уже в офисе клуба и согласовал контракт. Это неправда, его вообще нет в России – пришлось опровергать.

Однако, мы действительно обсуждали с людьми из «Спартака » возможность назначения Марцела . Сам предложил им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», – сказал агент чешского тренера Анатолий Николаев.

27 октября стало известно, что турецкий «Фатих Карагюмрюк » принял решение уволить Личку с поста главного тренера. Клуб занимает последнее, 18-е, место в чемпионате.

В России чешский специалист возглавлял «Динамо» и «Оренбург».