Агент Лички предложил «Спартаку» рассмотреть назначение чеха: «Марцел в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет»
Агент предложил «Спартаку» назначить Марцела Личку.
«Мне вчера оборвали телефон с вопросами про Личку в «Спартаке». Якобы он уже в офисе клуба и согласовал контракт. Это неправда, его вообще нет в России – пришлось опровергать.
Однако, мы действительно обсуждали с людьми из «Спартака» возможность назначения Марцела. Сам предложил им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», – сказал агент чешского тренера Анатолий Николаев.
27 октября стало известно, что турецкий «Фатих Карагюмрюк» принял решение уволить Личку с поста главного тренера. Клуб занимает последнее, 18-е, место в чемпионате.
В России чешский специалист возглавлял «Динамо» и «Оренбург».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости