Холанд пропустит почти весь оставшийся сезон из-за травмы голеностопа в матче с «Борнмутом». Форвард «Ман Сити» будет готов к клубному ЧМ
Эрлинг Холанд выбыл на длительный срок из-за травмы.
Нападающий «Манчестер Сити» повредил голеностоп в матче с «Борнмутом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Англии и был заменен во 2-м тайме. После игры норвежец покинул стадион на костылях и в защитном ботинке.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Холанд пропустит почти весь оставшийся сезон. Ожидается, что форвард будет готов к заключительным матчам сезона, включая клубный чемпионат мира.
Сообщается, что после проведенных сегодня первичных тестов Холанд обратится за консультацией к специалисту.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости