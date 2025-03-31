Холанд пропустит почти весь оставшийся сезон из-за травмы голеностопа в матче с «Борнмутом». Форвард «Ман Сити» будет готов к клубному ЧМ

Эрлинг Холанд выбыл на длительный срок из-за травмы.

Нападающий «Манчестер Сити » повредил голеностоп в матче с «Борнмутом » (2:1) в 1/4 финала Кубка Англии и был заменен во 2-м тайме. После игры норвежец покинул стадион на костылях и в защитном ботинке .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Холанд пропустит почти весь оставшийся сезон. Ожидается, что форвард будет готов к заключительным матчам сезона, включая клубный чемпионат мира.

Сообщается, что после проведенных сегодня первичных тестов Холанд обратится за консультацией к специалисту.