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«На языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише мне не так важна, как фрикции по ходу десятков километров». Смертин о том, что ему нравится в ультрамарафонах

Алексей Смертин сравнил ощущения от ультрамарафона с сексом.

«Что вообще мной движет? Для меня бег на длинную дистанцию – медитация. Если кратко, то просто перехожу в другое состояние. Бег – это же в прямом и переносном смысле отрыв от земли.

Больше половины дистанции на марафоне ты находишься в воздухе, потому что есть фаза полета. Такая же фаза полета – в голове.

Мое отношение к бегу сейчас на языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише мне не так важна, как фрикции по ходу десятков километров.

Я уже больше люблю сам процесс, пусть он и тяжелый. Да, это в какой-то степени мазохизм, но через биохимию я его уже выше объяснил», – сказал бывший игрок сборной России в интервью Спортсу’’.

«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
Бег
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Смертин
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