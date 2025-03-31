«На языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише мне не так важна, как фрикции по ходу десятков километров». Смертин о том, что ему нравится в ультрамарафонах
Алексей Смертин сравнил ощущения от ультрамарафона с сексом.
«Что вообще мной движет? Для меня бег на длинную дистанцию – медитация. Если кратко, то просто перехожу в другое состояние. Бег – это же в прямом и переносном смысле отрыв от земли.
Больше половины дистанции на марафоне ты находишься в воздухе, потому что есть фаза полета. Такая же фаза полета – в голове.
Мое отношение к бегу сейчас на языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише мне не так важна, как фрикции по ходу десятков километров.
Я уже больше люблю сам процесс, пусть он и тяжелый. Да, это в какой-то степени мазохизм, но через биохимию я его уже выше объяснил», – сказал бывший игрок сборной России в интервью Спортсу’’.
«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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