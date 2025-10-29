Центральный банк Аргентины выпустил памятную монету с траекторией прохода Марадоны перед голом Англии на ЧМ-1986

В Аргентине выпустили монету с изображением гола Диего Марадоны.

Центральный банк Аргентинской Республики выпустил памятную монету из серебра 925-й пробы, посвященную чемпионату мира-2026.

На аверсе монеты изображен мяч, проходящий сквозь монету – он символизирует «футбольную страсть». На оборотной стороне изображена траектория прохода Диего Марадоны , после которого аргентинец забил второй гол в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986. Места, где он обыгрывал соперников, обозначены крестами.

Символический номинал монеты – 10 долларов.

Изображение: https://www.bcra.gob.ar/