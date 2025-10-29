  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Центральный банк Аргентины выпустил памятную монету с траекторией прохода Марадоны перед голом Англии на ЧМ-1986
Фото
24

Центральный банк Аргентины выпустил памятную монету с траекторией прохода Марадоны перед голом Англии на ЧМ-1986

В Аргентине выпустили монету с изображением гола Диего Марадоны.

Центральный банк Аргентинской Республики выпустил памятную монету из серебра 925-й пробы, посвященную чемпионату мира-2026. 

На аверсе монеты изображен мяч, проходящий сквозь монету – он символизирует «футбольную страсть». На оборотной стороне изображена траектория прохода Диего Марадоны, после которого аргентинец забил второй гол в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986. Места, где он обыгрывал соперников, обозначены крестами. 

Символический номинал монеты – 10 долларов. 

Изображение: https://www.bcra.gob.ar/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Центрального банка Аргентинской Республики
logoчемпионат мира
logoСборная Англии по футболу
logoДиего Марадона
logoСборная Аргентины по футболу
деньги
logoЧМ-2026
