Центральный банк Аргентины выпустил памятную монету с траекторией прохода Марадоны перед голом Англии на ЧМ-1986
В Аргентине выпустили монету с изображением гола Диего Марадоны.
Центральный банк Аргентинской Республики выпустил памятную монету из серебра 925-й пробы, посвященную чемпионату мира-2026.
На аверсе монеты изображен мяч, проходящий сквозь монету – он символизирует «футбольную страсть». На оборотной стороне изображена траектория прохода Диего Марадоны, после которого аргентинец забил второй гол в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986. Места, где он обыгрывал соперников, обозначены крестами.
Символический номинал монеты – 10 долларов.
Изображение: https://www.bcra.gob.ar/
