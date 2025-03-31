Бубнов – Геничу: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него»

Александр Бубнов отреагировал на высказывания Артема Дзюбы.

Ранее нападающий «Акрона » ответил на критику Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».

Также Дзюба заявил : «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«Если пойдете [на «стрелку» с Дзюбой], меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки.

Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Дзюба дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен.

Когда тебя на «стрелку» пригласят, Костя (обращаясь к Геничу – Спортс’‘), возьми меня. У меня к нему вопросы», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР. в эфире «Коммент.Шоу».

Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится»