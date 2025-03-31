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  • Бубнов – Геничу: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него»
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Бубнов – Геничу: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него»

Александр Бубнов отреагировал на высказывания Артема Дзюбы.

Ранее нападающий «Акрона» ответил на критику Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».

Также Дзюба заявил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«Если пойдете [на «стрелку» с Дзюбой], меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки.

Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Дзюба дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен.

Когда тебя на «стрелку» пригласят, Костя (обращаясь к Геничу – Спортс’‘), возьми меня. У меня к нему вопросы», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР. в эфире «Коммент.Шоу».

Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
logoАртем Дзюба
logoКонстантин Генич
logoпремьер-лига Россия
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