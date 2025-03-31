Орлов о работе на матче «Зенита»: «Позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что меня хотят поздравить с юбилеем. На «Матч ТВ» сказали, что я могу выбрать любую форму»
Вчера Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола.
– Когда получили предложение прокомментировать матч «Зенит» – «Рубин» в прямом эфире?
– В четверг мне позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что они хотят меня поздравить с юбилеем и пригласить поучаствовать в репортаже. А потом уже появилась конкретика.
На телеканале «Матч ТВ» сообщили, что я могу выбрать любую форму: как захотите, так и действуйте. Я спросил у Миши Крестинина и Паши Богданова, как нам лучше сработать. Они ответили: «Давайте вы будете основным, закоперщиком». Ну вот как-то так. И пошло, и поехало. В принципе, нам с игрой повезло.
– Повезло?
– Ну да. Столько голов! Хороший второй тайм. До перерыва «Рубин» сражался. Видимо, отдал слишком много сил и впереди не преуспел. Кажется, казанцы нанесли всего один удар в створ, а питерцы – семь. Ну и по владению мячом «Зенит» имел существенное преимущество.
После перерыва игра уже шла в одни ворота. Да и в первом тайме в принципе у подопечных Семака моменты имелись, но все же маловато. Думаю, если бы тренерский штаб в старте выпустил Лусиано, то «Зенит» открыл счет гораздо раньше, – сказал Орлов.
Орлов комментировал «Зенит» – спустя 2157 дней! Хотя говорил, что ему уже неинтересно
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