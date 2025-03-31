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Кожевников считает, что на «Матч ТВ» мало трансляций Кубка Гагарина: «Это плевок в сторону КХЛ и всего хоккея России. Неужели второсортный футбол или баскетбол идут выше? На канале потеряли берега»

Александр Кожевников недоволен освещением Кубка Гагарина на «Матч ТВ».

– Александр Викторович, ваши первые впечатления от плей-офф?

– Ребята, просто возмущен тем, как общенациональный спортивный канал показывает КХЛ! 

Возьмем самые последние игры. В субботу хотел посмотреть по ТВ второй матч главной серии Запада – «Динамо» – СКА, нажимаю «кнопку» – и получаю футбольную трансляцию, Махачкала против ЦСКА. Вчера собирался взглянуть уже на главную серию Востока КХЛ – «Авангард» – «Магнитка», а мне в это время показали чемпионат страны по баскетболу.

Мое мнение – это просто безобразие. В хоккее – самый интересный отрезок сезона, на самой увлекательной стадии плей-офф. А нам словно назло демонстрируют второстепенные матчи из других видов спорта. Или в лучшем случае серию «Локомотива» и «Торпедо», на которую тяжело смотреть и в которой идет «удушение» симпатичной нижегородской команды.

По сути, это плевок в сторону КХЛ и всего хоккея России. Неужели у КХЛ такие рейтинги, что второсортный футбол или баскетбол идут выше?

– Но хоккея немало в Интернете.

– Послушайте, и наше, и среднее поколение на интернет не ориентируется. Хоккей – национальный вид спорта, в который страна вкладывает огромные деньги и который раньше приносил стране мировую славу. Так будьте добры показать его на национальном телевидении!

Тем более что речь идет о таком сомнительном конкуренте, как футбол, уровень которого вызывает только улыбку. Недавно в том же интернете наткнулся на «беседу» Кокорина и Смолова. Там на протяжении часа идет парад инфантилизма и неадекватности. Обязательно посмотрите это шапито – чтобы понять, куда рухнул наш футбол. Ведь в советские времена эти ребятишки с их звездными болезнями и уровнем мастерства не пробились бы и во вторую лигу.

Вообще на главном канале потеряли берега. Над тем, что там сравнивают рекорды Овечкина и Дзюбы, хотя бы можно посмеяться. Но когда другой комментатор, уже давно улетевший на другую планету, поливает героев нашего времени – это как минимум позорище. С этими «нарциссами» пора разбираться! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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