Ротенберг о Кудашове: «Он постоянно кидает бутылку на лед. Хочу обратиться в судейский комитет. Пусть разберутся»

Роман Ротенберг призвал судейский комитет разобраться с действиями Кудашова.

СКА одержал победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо » (5:3, 1-2 в серии).

После пятой шайбы СКА в матче Ротенберг вступил в перепалку с тренером клуба из Москвы Алексеем Кудашовым.

«Хочу обратиться в судейский комитет. Там тренер главный, Кудашов Алексей Николаевич, всегда кидает бутылку на лед.

Он делал это в «Локомотиве ». Он делает это постоянно.

Пусть разберутся, спасибо», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в послематчевом интервью.