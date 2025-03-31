Орлов о поддержке «Зенита» комментаторами: «Второй тайм – феерия моментов зенитовцев. Естественно, эпитеты идут туда. А что было говорить про игроков «Рубина»? Они же только били по ногам, стояли»

Геннадий Орлов ответил на критику своей работы на матче «Зенит» – «Рубин».

– Геннадий Сергеевич, сейчас немного прилетает, даже «Рубин» слегка обиделся: «Топили, поддерживали «Зенит» все втроем».

– Опять старая история – «топили»… Понимаешь, второй тайм – это феерия голов и прекрасных моментов с участием зенитовцев. Чего только стоит один потрясающий дриблер Луис Энрике . Потом пас Педро , великолепный с подкруткой. Лусиано…

Естественно, что эпитеты идут в эту сторону. А что было говорить про футболистов «Рубина»? Я бы даже хотел говорить, но они же только били по ногам, стояли, не пускали. Они, кажется, один раз в створ ударили. Поэтому тут сразу перекос, – сказал комментатор в эфире канала «Матч Премьер».

Орлов комментировал «Зенит» – спустя 2157 дней! Хотя говорил, что ему уже неинтересно

Главные панчи Орлова: троллил Соболева, шутил про шлем Чеха и топил за «Зенит»